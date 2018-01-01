Пари с премьером. Гройсман предложил журналисту спор на достоверность коррупционных фактов, видео

Глава правительства, в случае выигрыша, хотел услышать извинения.

Премьер Владимир Гройсман предложил журналисту Михаилу Ткачу пари Фото: скрин видео Facebook/Василий Рябчук

На Международной встрече по вопросам реформ 20 февраля состоялся диалог между журналистом программы "Схемы" Михаилом Ткачем и премьер-министром Владимиром Гройсманом

В результате продолжительной беседы глава Кабмина предложил заключить пари. Видео опубликовал в Facebook пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

Журналист попросил чиновника прокомментировать информацию относительно его перелетов из Украины в другие страны под чужим именем. Гройсман ответил, что информация не соответствует действительности, и он никогда под вымышленными данными не путешествовал.

Премьер предложил сотруднику СМИ спор. Он потребовал публичных извинений, если данные факты окажутся фейком.

"Мы пока проверяем информацию", - ответил Ткач.

Журналист на пари с премьером не согласился, повернув разговор в иное русло вопросами на другие темы.

Комментаторы под видео разошлись в суждениях. Одни считают, что премьер "размазал" журналиста. Другие убеждены в правоте Ткача, который имеет право задать чиновнику вопрос без каких-либо обязательств.

"Проблема отечественной журналистики в том, что никто и ни за что не несет ответственности. Я за то, чтобы ловить политиков на лжи, но делать это надо профессионально. У нас слышат звон, а не знают, где он. Вот и получается, что кругом сплошная некомпетентность!", - пишет Юрий Маслак.

"Я по-особому отношусь к чиновникам, но когда они не убегают от неудобных вопросов, то я это отмечаю, - комментирует Наталья Бордийчук.

"А я не понимаю, за что должен извиняться журналист. За то, что задал вопрос? Ну спросил, ну ответили. Что тут такого? - спрашивает Оксана Матик.

"Потому что не должен журналист ничего обещать власти, последняя подотчетна обществу, а не наоборот. В чем проблема? Что журналист задает вопрос премьеру? Какой негодяй, как посмел", - возмущается Наталья Косякова.

"Дискредитация журналиста - крепкий пиар-ход, когда пахнет безысходностью", - отмечает Владимир Рунец в комментариях.

Напомним, во время траурных событий у памятника Героям Небесной Сотне, посвященных четвертой годовщине расстрелов на Майдане, премьер Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий были освистаны возмущенной толпой.