Паритет сил. Почему угроза активизации боев на Донбассе стала меньше

Российское руководство сейчас заинтересовано в уменьшении западных санкций, говорит Владимир Фесенко.
Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".
"Сейчас на Донбассе имеется относительный паритет сил между Украиной и российско-сепаратистскими войсками. И именно это уменьшает возможность масштабной активизации боевых действий. Хотя локальная эскалация время от времени может происходить, как это было на Светлодарской дуге или под Авдеевкой", — говорит политический эксперт.
"Российское руководство сейчас заинтересовано в уменьшении западных санкций против РФ и в восстановлении диалога с новыми западными лидерами. С точки зрения этой логики, они на данный момент не заинтересованы в масштабных боевых действиях", — подчеркнул политолог.
"Но от коллег из России и других постсоветских стран я неоднократно слышал, что российские военные хотят и дальше воевать. И они периодически говорят об этом Путину. Именно в этом есть главная опасность на перспективу. К сожалению, и от Путина, и от российских военных в любой момент можно ждать неприятных сюрпризов", — подытожил Владимир Фесенко.
Напомним, ранее политолог развеял миф о том, что улучшение ситуации в Украине вернет Крым и Донбасс.
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