Паритет сил. Почему угроза активизации боев на Донбассе стала меньше

Российское руководство сейчас заинтересовано в уменьшении западных санкций, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Российскому руководству сейчас не нужны активные, поэтому ожидать широкомасштабного наступления на востоке Украины не следует.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Сейчас на Донбассе имеется относительный паритет сил между Украиной и российско-сепаратистскими войсками. И именно это уменьшает возможность масштабной активизации боевых действий. Хотя локальная эскалация время от времени может происходить, как это было на Светлодарской дуге или под Авдеевкой", — говорит политический эксперт.

"Российское руководство сейчас заинтересовано в уменьшении западных санкций против РФ и в восстановлении диалога с новыми западными лидерами. С точки зрения этой логики, они на данный момент не заинтересованы в масштабных боевых действиях", — подчеркнул политолог.

"Но от коллег из России и других постсоветских стран я неоднократно слышал, что российские военные хотят и дальше воевать. И они периодически говорят об этом Путину. Именно в этом есть главная опасность на перспективу. К сожалению, и от Путина, и от российских военных в любой момент можно ждать неприятных сюрпризов", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее политолог развеял миф о том, что улучшение ситуации в Украине вернет Крым и Донбасс.

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