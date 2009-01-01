Парламент Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации Украина—ЕС

Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой.

УНИАН

Парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Документ еще должен ратифицировать Сенат (Первая палата), сообщает УНИАН.

Соответствующее голосование прошло в четверг в Гааге.

Голосование было поименным — председательствующий назвал фамилию депутата, и тот должен был заявить, "за" он или "против". "За" проголосовало 89, "против" - 55.

Предложение социалистов, направленная на то, чтобы Украина подписала приложение с так называемыми "обеспокоенностями Нидерландов", поддержки не нашла и была отклонена.

Парламент насчитывает 150 депутатов. Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой.

Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, которыми парламент переизберется (Вторая палата). Сената эти выборы не касаются.

Премьер-министр Рютте высказывал убеждение, что парламент примет достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

Напомним, 16 декабря 2016 года правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.

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