Парламенту Польши должно хватить ума исправить ошибки по украинскому национализму — Вятрович

Глава УИНП прокомментировал польский закон об Институте национальной памяти.

Владимир Вятрович Главред

Парламент Польши должен исправить ошибки в законе об Институте национальной памяти , касающиеся украинского национализма, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Хорошо, что польские парламентарии продемонстрировали способность видеть свои ошибки, признавать свои ошибки и даже исправлять эти ошибки. Ожидаем, что этого проявленного ума и решительности хватит и на то, чтобы исправить другие абсурдные положения закона об Институте национальной памяти (Польши — ред.), касающиеся украинского национализма. Я убежден, что Украина должна продолжить прилагать усилия в этом направлении для того, чтобы эти изменения таки были приняты", — отметил Вятрович в комментрии УНН.

По его мнению, закон об Институте национальной памяти в нынешней редакции, особенно в той части, которая касается статей об украинском национализме, делает невозможными дискуссии между украинскими и польскими историками на польской территории.

Накануне польский Сейм проголосовали за то, чтобы в скандальный закон об "Институте национальной памяти" были внесены правки. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" по-прежнему остаются в силе.

Напомним, скандальный закон об "Институте национальной памяти" в Польше приняли в феврале нынешнего года.

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