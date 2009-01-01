Партия "За життя" готова побороться с БПП и "Батьківщиною" на выборах в Раду — опрос

А в лидерах симпатий населения Украины — Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Reuters

Три крупнейшие украинские социологические службы — Институт анализа и прогнозирования, Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко — с 20 по 29 июля 2017 года провели социологическое исследование электоральных симпатий населения Украины в 24 областях страны. Опрос проводился методом прямого интервью по месту проживания 2030 респондентов, стандарты отклонения не превышают 1,34–2,24 процента.

Представление результатов опроса общественного мнения состоялось 15 августа в государственном информационном агентстве "Укринформ".

Руководители названных социологических институтов отметили, что по-прежнему предпочтения украинцев колеблются между противоборствующими силами "Блок Петра Порошенко" и "Блок Юлии Тимошенко" с тем, что твердую третью позицию занимают партия Вадима Рабиновича "За життя" и "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, набирающие приблизительно одинаковый результат. К ним подтягиваются Радикальная партия Олега Ляшко и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Остальным политическим силам предстоит побороться за то, чтобы получить у избирателей Украины доверие более 5 проходных процентов.

Таблица 1

Похожая ситуация и с потенциальными президентскими выборами: в лидерах симпатий населения Украины Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, а также твердо ставшие на третью позицию и разделяющую ее Юрий Бойко и Вадим Рабинович, а также немного отстающие от них Олег Ляшко, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Олег Тягныбок.

Таблица 2

Опрос трех крупнейших социологических украинских институтов показал, что в группе главных симпатий украинских избирателей позиции основных политических сил и возглавляющих их политиков сохранились — Тимошенко, Порошенко, Рабинович, Бойко, Ляшко, Гриценко и Тягнибок по-прежнему составляют украинский политический "пелотон лидеров", а их политические формирования вряд ли уступят другим политическим силам свои лидерские позиции в ближайшее время.