"Партнеры Украины должны решить, что важнее - деньги или европейские ценности" - Яценюк о "Северном потоке-2"

ЛИдер "Народного фронта" подчеркнул, что строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3 миллиардов долларов доходов в год.

Остановка проекта СП-2 должна осуществляться с помощью жесткого давления, заявил Яценюк.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Сегодня" на ТРК "Украина" во вторник, 10 апреля, передает пресс-служба НФ.

Яценюк подчеркнул, что строительство "Северного потока-2" может лишить Украину 3 миллиардов долларов доходов в год. Он напомнил, что европейские партнеры предоставляют нашему государству 1 миллиард долларов кредита в год, который надо возвращать, в то время как на транзите газа "мы сейчас сами зарабатываем 3 миллиарда".

"Если Россия с нашими западными партнерами построит этот газопровод, то цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом тогда будет выполнима", - подчеркнул лидер "Народного фронта".



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"Мне приятно, что канцлер Германии сегодня признала, что ("Северный поток-2") – это не только экономический, но и политический проект. И хотел бы разобраться в деталях. Когда наши немецкие партнеры сказали, что Украина должна оставаться транзитером, - то это насколько? На 100% наших мощностей и на заработок для украинского народа в 3 миллиарда долларов или на 10% мощностей и заработок 300 миллионов долларов?", - сказал он.

США, страны Балтии, Польша выступили против "Северного потока-2", напомнил лидер "Народного фронта", так же как и Европейская комиссия: "И сейчас очень важно, что будет преобладать: деньги или реальные европейские ценности".

Яценюк подчеркнул, что остановка проекта "должна осуществляться в том числе и при помощи очень жесткого давление": "Если американская администрация введет санкции против компаний, которые строят "Северный поток-2", - это будет реальное действие. Если Европейская комиссия четко заявит, что блокирует строительство "Северного потока-2" и поддерживает украинский народ и независимость Украины, ведь наша газотранспортная система – это часть нашей независимости, - это также действие. Так же если канцлер Германии так же четко заявит, что не даст возможности лишить Украину транзитных мощностей. Это будет решение этой проблемы".