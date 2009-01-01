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Парубий назвал путинскую Россию "варваром 21 века"

Сегодня, 11:44

Война идет не просто в Украине, а в "центре Европы", отметил спикер Рады.

Парубий
Андрей Парубий facebook.com/andriy.parubiy
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Российская Федерация под руководством президента Владимира Путина является "варваром 21 века".

Об этом он рассказал на открытии шестой сессии парламента восьмого созыва, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что сейчас война идет не просто в Украине, а в "центре Европы".

По его словам, "путинская кровавая русская рулетка — это вызов всему цивилизованному миру".

"… агрессия сначала против свободной Грузии, убийство мирных граждан — женщин и детей — в Сирии, развязанная война против Украины, кто следующий в списке обезумевшего кремлевского убийцы?", — добавил Парубий.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что России не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.

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Парубий, Путин, Россия, война, Европа, Рада
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