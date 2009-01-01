Парубий назвал путинскую Россию "варваром 21 века"

Война идет не просто в Украине, а в "центре Европы", отметил спикер Рады.

Андрей Парубий facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Радызаявил, чтопод руководством президентаявляется "варваром 21 века".

Об этом он рассказал на открытии шестой сессии парламента восьмого созыва, пишет УНИАН.

В то же время чиновник подчеркнул, что сейчас война идет не просто в Украине, а в "центре Европы".

По его словам, "путинская кровавая русская рулетка — это вызов всему цивилизованному миру".

"… агрессия сначала против свободной Грузии, убийство мирных граждан — женщин и детей — в Сирии, развязанная война против Украины, кто следующий в списке обезумевшего кремлевского убийцы?", — добавил Парубий.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что России не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.