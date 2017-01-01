Парубий назвал самое дискуссионное положение законопроекта об Антикоррупционном суде

Международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ, отметил спикер Рады.
Документом не учитывается минимальное количество судей, которое должно быть выбрано для того, чтобы суд заработал, рассказал он в эфире одного из телеканалов, пишет Укринформ.
По словам спикера, "дискуссия идет о том, что международные партнеры рекомендуют, чтобы Общественный совет международных экспертов мог во время рассмотрения давать свою оценку относительно того или иного кандидата, и чтобы Высшая квалификационные комиссия судей принимала на рассмотрение лишь тех кандидатов, которые прошли предварительное обсуждение общественного совета и соответственно уже их подавала на окончательное утверждение".
"Я думаю, вот здесь будет наша самая большая дискуссия", — подчеркнул Парубий. Также среди наиболее дискуссионных положений законопроекта он назвал требования к кандидатам в судьи, а также юрисдикцию суда.
"Третий момент — уже более дискуссионный, он заключается в том, что международные партнеры настаивают, чтобы юрисдикция Антикоррупционного суда отвечала юрисдикции САП и НАБУ... По этому поводу, очевидно, будет отдельная дискуссия", — добавил председатель.
Ранее президент Петр Порошенко внес в Раду проект закона о Высшем антикоррупционном суде и законопроекты о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — Международного валютного фонда.
Напомним, посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настаивает на том, что Антикоррупционный суд необходимо создать в Украине до следующих выборов президента (запланированы в 2019-м году).