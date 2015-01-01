Парубий о Путине: его агрессия очень многоплановая, нельзя расслабляться

Нам приходится ежедневно держать фронт на Востоке и в Киеве, говорит спикер.

Андрей Парубий УНИАН

Спикер Верховной Радысчитает, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о рисках дестабилизации в Украине.

"Его действия имеют глобальный масштаб, его агрессия очень многоплановая. И, конечно, Кремль будет (как это и сейчас) выделять средства как на армию, так и на дестабилизацию Украины изнутри. Поэтому тут нельзя никогда, ни на каком этапе, расслабляться и считать, что все уже нормально. Нам приходится ежедневно, еженедельно держать фронт, как на Востоке, так и здесь, в Киеве", — говорит спикер.

"Конечно, самое тяжелое мы прошли. Сложные экономические этапы, когда страна была на грани дефолта. И уже в этом году мы приняли бюджет, в котором мы повышаем минимальные заработные платы, минимальный прожиточный минимум... Это уже бюджет развития, когда люди чувствуют поддержку, испытывают развитие экономики. Но это ни в коей мере не должно нас вводить в иллюзию, что опасность осталась позади", — подчеркнул Андрей Парубий.

Напомним, генерал-лейтенант, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду", что без поддержки Путина вся шантрапа на Донбассе разлетится за неделю.