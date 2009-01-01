Парубий рассказал Волкеру, что Украина ждет от США летального оборонного вооружения

Спикер парламента отметил, что для Украины такой шаг будет иметь большое значение не только в военно-техническом плане.

Андрей Парубий скриншот, ICTV

Украина ожидает от США решения о предоставлении летального оборонного вооружения, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker).

Об этом сообщает interfax.

"Конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного оружия", — сказал Парубий в пятницу в Киеве.

Спикер парламента отметил, что для Украины такой шаг будет иметь большое значение не только в военно-техническом плане, но и в символическом: как показатель единства в борьбе против агрессии и нарушения мирового порядка.

Напомним, посол Украины в США обсудил с Волкером последствия агрессии России.