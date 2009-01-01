РФ хочет посеять конфликты в середине Европы, считает председатель Рады.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Председатель Верховной Радысчитает, что путинскуюможет остановить только НАТО.

Об этом он рассказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Тбилиси (столица Грузии), пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что РФ "остановится только там, где ее остановят", ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности.

"… путинская Россия сегодня — угроза номер один для глобальной безопасности всего мира", — отметил спикер.

При этом Парубий напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии, вмешательстве страны во внутренние дела Черногории, в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаках на государственные органы и политические партии.

"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", — заявил председатель парламента.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у российского президента Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином РФ.