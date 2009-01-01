Парубий сказал, что может остановить путинскую Россию

РФ хочет посеять конфликты в середине Европы, считает председатель Рады.
Об этом он рассказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Тбилиси (столица Грузии), пишет УНИАН.
В то же время политик подчеркнул, что РФ "остановится только там, где ее остановят", ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности.
"… путинская Россия сегодня — угроза номер один для глобальной безопасности всего мира", — отметил спикер.
При этом Парубий напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии, вмешательстве страны во внутренние дела Черногории, в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаках на государственные органы и политические партии.
"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", — заявил председатель парламента.
Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у российского президента Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином РФ.