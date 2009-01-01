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Парубий сказал, что может остановить путинскую Россию

Сегодня, 13:31

РФ хочет посеять конфликты в середине Европы, считает председатель Рады.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что путинскую Российскую Федерацию может остановить только НАТО.

Об этом он рассказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Тбилиси (столица Грузии), пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что РФ "остановится только там, где ее остановят", ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности.

"… путинская Россия сегодня — угроза номер один для глобальной безопасности всего мира", — отметил спикер.

При этом Парубий напомнил об агрессии РФ против Украины и Грузии, вмешательстве страны во внутренние дела Черногории, в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаках на государственные органы и политические партии.

"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", — заявил председатель парламента.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у российского президента Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином РФ.

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Россия, НАТО, Путин, Парубий, Кремль, агрессия, Грузия
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