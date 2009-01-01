Парубий уверяет, что решение об объединении БПП и "Народного фронта" не принято

"Идут консультации", говорит спикер Рады.

Андрей Парубий facebook.com/andriy.parubiy

Председатель Верховной Радыговорит, что консультации об объединении провластных "Блока Петра Порошенко—"Солидарность" и "Народного фронта" ведутся, но никакие решения не приняты.

Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос о якобы объединения БПП и НФ, сообщает УНИАН.

"Известно, что идут консультации, и также известно, что еще никакое решение по этому поводу не принято", — сказал Парубий.

На вопрос о цели такого объединения спикер отметил, что если такое объединение состоится, то по этому вопросу будет предоставлена информация.

Как сообщает информагенство, по данным СМИ, уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.

Ранее народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявлял, что переговоры об объединении БПП и НФ велись и ведутся, но конкретные решения по этому поводу не приняты.

По его словам, политические силы могут вести любые переговоры, кулуарные или публичные, но, до тех пор, пока не будет принято конкретное решение, обсуждать нечего.