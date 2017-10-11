ПАСЕ одобрила новую резолюцию. России "светит" снятие политических санкций

Проект документа подготовил итальянец, почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены.

ПАСЕ, иллюстрация Facebook.com

В среду, 11 октября, члены(ПАСЕ, заседает во французском Страсбурге) одобрили новую резолюцию, она имеет целью снятие политических санкций с

Об этом пишет "Европейская правда".

В то же время издание уточнило, что проект документа подготовил итальянский парламентарий Микеле Николетти.

"Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах", — говорится в статье.

Такая норма должна запретить Ассамблее продолжать действие ограничительных мер, налагаемых на РФ, без согласия государств-членов. Учитывая, что санкции должны возобновляться каждый год, они могут быть сняты уже в январе. Конкретный механизм воплощения новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Напоминая, в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после того, как страна аннексировала Крым и нагнетала обстановку в Украине. Если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации в течение следующих двух лет пройдут без участия РФ. Западные СМИ писали, что государство может "вылететь" из Совета Европы, если не будет принимать участия в выборе ее ключевого персонала.