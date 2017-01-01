ПАСЕ поддержала резолюцию по Украине: призвала Россию прекратить агрессию

Ассамблея требует от РФ перестать признавать "документы" боевиков.

ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине

Во вторник, во французском Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию "Гуманитарные последствия войны в Украине", подготовленную литовским депутатом Эгидиусом Варейкисом.

Документ поддержали 56 политиков, против никто не высказался, а воздержались 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании, пишет УНИАН со ссылкой на данные собственного корреспондента.

В частности, в документе Ассамблея призвала прекратить военную агрессию в отношении Украины и восстановить ее территориальную целостность, остановить всю финансовую и военную поддержку, оказываемую незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской областях, прекратить признавать их "документы".

Кроме того, ПАСЕ требует от РФ гарантировать уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексированном Крыму, снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и запрет на въезд крымскотатарским лидерам, освободить всех украинских заключенных.

"Ассамблея призвала Москву гарантировать доступ для международных организаций в Крым, а также использовать свое влияние на вооруженные группы, которые контролируют территории Донецкой и Луганской областей с тем, чтобы они освободили всех задержанных лиц", — говорится в статье. Еще Ассамблея требует от России прекратить политику перемещения населения на полуостров.

Напомним, в ноябре 2017 года на заседании Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по правам человека в неподконтрольном Украине Крыму, за документ проголосовала 71 страна-член, а 25 государств, в частности, Беларусь, высказались против.