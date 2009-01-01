Переворот пауков в банке: что на самом деле происходит в "ЛНР"

Эксперты рассказали, какие последствия будет иметь "переворот" в фейковой республике.

В рядах боевиков "ЛНР" разгорелся внутренний конфликт — между главарем "Луганской республики" Игорем Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом. Накануне, 21 ноября, лидер луганских боевиков Плотницкий отстранил от должности "министра МВД" в связи с возбуждением против него уголовного дела. Однако Корнет опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании "МВД ЛНР". При этом "народные милиционеры" в своем обращении к Плотницкому заявили, что будут работать только с Корнетом.

При этом под бывшее управление МВД в Луганске подогнали БТРы, а здание окружили вооруженные люди с белыми повязками на рукавах. Некоторые из этих "зеленых человечков" были с ручными гранатометами.

"Похоже, Корнет решил "оспаривать решение" суда о своем увольнении с должности министра. Теперь главное, чтобы в процесс подачи "апелляции" не пострадали жители окружающих домов. Эти войнушки происходят в самом центре города", — рассказал журналист Андрей Дихтяренко.

При этом Плотницкий уверял, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена". Но спустя всего несколько часов после этих оптимистичных заявлений, стало известно, что главарь ОРЛО сбежал в Россию.

"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", — написал директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко вечером 21 ноября.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили Плотницкий и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах.

Мирослав Гай Главред Мирослав Гай:

Происходящее в "ЛНР" точно не стоит называть "политическим кризисом", потому что там попросту нет политической жизни. Термин "политика" неприменим в отношении этих фейковых образований.

В "ЛНР" идет война разных групп интересов. Скорее всего, это не просто разборки между бандитскими группировками "ЛНР", сколько разборки между их российскими кураторами. Ведь всеми подразделениями и руководителями этого псевдообразования управляет Российская Федерация, а контролируют их — российские офицеры. И в Росси существуют разные группы интересов: группа Суркова, группа ФСБ, группа ГРУ и т.д. Они распределили между собой все потоки на оккупированных территориях: кто-то контролирует контрабанду, кто-то — гуманитарку, кто-то — рейдерство и захват бизнеса, который не выехал в Украину в 2014 году.

Группа "ополченцев-милиционеров" давно обвиняла Плотницкого в том, что он был причастен к убийствам некоторых военных главарей "ЛНР", с которыми не поделил потоки контрабанды, в том, что он разворовывал гуманитарную помощь, которая шла из России, обвиняла в коррупции, убийствах, грабежах и т.д. И среди главарей этих "ополченцев" поговаривали давно, что с Плотницким нужно что-то делать. А Плотницкий, соответственно, не хотел, чтобы с ним "что-то делали"…

Думаю, реакция Кремля на события в Луганске, которая прозвучит, будет достаточно жесткой. Потому что бардак, который сейчас имеет место быть в "ЛНР", Кремль будет пытаться максимально пресечь, так как Москве необходимо, чтобы ситуация была максимально контролируемой.

Важно также, как будет развиваться ситуация с военной техникой и военными, которые зашли из Российской Федерации, пересеча границу в Краснодонском районе. Это будет интересно на фоне переговоров между Волкером и Сурковым.

Уже сейчас можно однозначно утверждать, что грядут какие-то большие перемены в структуре террористических группировок, в структуре их руководства. К чему приведут эти изменения, пока сказать сложно. Но на фоне переговоров о судьбе Донбасса России необходим максимальный эффективный контроль над оккупированными территориями. Никакие бунты и никакие незаконные вооруженные формирования Москве не нужны.

А боевики ощущают, что надвигается нечто нехорошее. Ведь что бы ни произошло, их всех ждет не очень веселая судьба. Рано или поздно все они, в том числе Корнет, будут "зачищены". Либо украинской стороной, либо российской стороной. Сбежать им не удастся, никто оттуда их уже не выпустит. Потому паника в "ЛНР" в некоторой степени уже присутствует. И чтобы сохранить хоть на среднесрочную перспективу свои жизни, им нужно держаться у власти, иметь охранников, быть руководителями батальонов.

Но рано или поздно они, как пена, просто исчезнут, будут "зачищены".

Как известно, все российские СМИ контролируются разными группами интересов — либо ФСБ, либо Кремлем и т.д. В данной истории на сторону Корнета стала одна часть СМИ, другая — на сторону Плотницкого. И это было четко видно. Они тиражировали разные заявления лидеров боевиков и разные версии происходящего. А это также является свидетельством существования некоторого конфликта между игроками внутри РФ.

Все эти "корнеты", "шметы" и "плотницкие" — все это несерьезно, это просто марионетки, за каждой из которых стоит определенная группа людей в России. И в нынешней ссоре победит тот, кого поддержит Владимир Путин.

Украине должна использовать сложившуюся в "ЛНР" ситуацию в свою пользу. Сейчас фиксируется передвижение техники на Донбассе – и это доказательство. Конфликт в "ЛНР" — это лишняя возможность показать, что бардак и репрессии происходят лишь в тех местах, которые контролирует РФ. Россия зашла в Крым и на Донбасс — там начались проблемы, грабежи, репрессии и пытки, там идет постоянное передвижение техники, контрабанда, наркотрафик. Это мы должны показать миру: вот что такое "эффективный контроль" Российской Федерации. Тогда будет понятно, что любая территория под контролем РФ или российских псевдомиротворцев — это зона нестабильности, контрабанды, наркотрафика, рабовладельчества и т.д.

Украине любые конфликты между боевиками и столкновение групп интересов в России — выгодны. Это показывает, что в Росси нет единства в действиях относительно Украины и Донбасса. Это позволит нам играть и на дипломатическом поле, и на поле переговоров об обмене пленными и т.д.

Если вы хотите выиграть войну, лучше всего, чтобы в стане вашего врага начались противоречия и конфликты. Россия активно использует этот принцип, в частности, чтобы разругать украинцев внутри страны между собой, поделив, например, по языку и другим "болевым точкам". Она пытается рассорить Украину с соседями — с Венгрией, Польшей, Беларусью. Это делается для того, чтобы лишить Украину поддержки со стороны ее соседей.

Точно так же Украина должна использовать в свою пользу происходящее в "ЛНР" и "ДНР". Она должна говорить об этом, показывать этот бардак. Любые ссоры в стане врага — плюс для нас.

Виктор Небоженко Главред Виктор Небоженко:

Прежде всего, отмечу, что мы, сидя в Киеве, не можем рассуждать о том, какова роль Кремля или ФСБ в происходящем сейчас в "ЛНР". Не у каждого есть родственники в ФСБ или Кремле…

Такие события, как сейчас происходят в "ЛНР", бывают в любом районе, который проходил тяжелые бои с регулярной армией, а теперь этот район существенно меняется. Дело не во взятках или личных конфликтах, а в том, что "ЛНР" и "ДНР" готовятся к передаче Украине в том или ином варианте. И, естественно, не все "красноармейцы" к этому готовы, то есть не все боевики, реально воевавшие, готовы идти на компромиссы. А поскольку у всех на руках есть оружие, это проявляется в острых конфликтах. Одни хотят и дальше воевать с Украиной, а другие готовы на компромиссы.

Именно это — основная причина конфликта в Луганске. И такой конфликт в дальнейшем будет и в Донецке.

К тому же, и Плотницкого, и Корнета мы очень плохо знаем. Тем более, Корнета. Он для нас просто какая-то уголовная фигура, которая мучила украинцев на допросах. Кто из них хуже по отношению к Киеву, кто криминальнее — даже трудно сказать.

Но точно можно утверждать, что одни готовятся к компромиссу с Украиной, поэтому ищут свое место, а другие к этому компромиссу не готовы и сражаются. Кто из них кто — трудно сказать. Может быть, эти роли будут назначены самим Кремлем и ФСБ.

Так что корень противоречий — во взглядах на будущее "ЛНР", а не в борьбе за власть. Даже если в борьбе за власть, то тот, кто победил, должен знать, что все равно будет острейшее для Луганска изменение в их статусе.

Игорь Романенко Главред Игорь Романенко:

Причины нынешнего конфликта в "ЛНР" кроются в противодействии, но не внутри самой "республики", а в России — между Сурковым и ФСБ, которые делят влияние между собой. И отчасти к этому противостоянию присоединяется ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Это первый существенный и принципиальный уровень данного конфликта в Луганске.

На местном уровне идет противодействие между Плотницким и "министром внутренних дел" Корнетом, а также противостояние "ЛНР" соседней "республике" — "ДНР". Все вместе это приводит к таким событиям, которые мы наблюдаем в Луганске.

Гораздо важнее то, как на эту ситуацию отреагирует и Украина, как сумеет воспользоваться ею. Порошенко в тот же день созвал Военный кабинет, чтобы еще раз проверить, насколько мы готовы к самым непредсказуемым обстоятельствам, как, например, российские танки, которые вчера (21 ноября, — Ред.) незаконно пересекли границу в Краснодонском районе Луганской области. Этот эпизод очень существенный и показательный, не только с оборонительной точки зрения (чтобы проверить, насколько наши ВСУ готовы к любым сценариям). Важно, чтобы Украина заняла более активную позицию в данной ситуации — этому нас учит история войн вообще и нашей войны с РФ в частности.

Ведь Россия поступила именно так, использовав слабое состояние нашего государства, переживавшего в тот момент переходные процессы, чтобы аннексировать Крым, а потом пойти дальше войной на Донбасс.

Поэтому если боевики и россияне грызутся, "как тараканы в банке", то почему бы это не использовать Украине? Это моя субъективная экспертная точка зрения. Почему не использовать эту внутреннюю борьбу в рядах противника, а также грубое нарушение со стороны врага — незаконное пересечение его танками границы Украины, например, для того, чтобы в "серой зоне" отбить все, что, согласно Минским соглашениям, должно было бы отойти к Украине, но до сих пор так и не произошло.

Украина становится сильнее, и противник это должен чувствовать, причем все — от бандитов и террористов на востоке страны до россиян. Да и все мировое сообщество.

Следствием нынешних процессов в "ЛНР" могут быть кадровые перетасовки, от которых суть происходящего не изменится. Принципиальное положение дел контролирует Россия, потому основные моменты будут оставаться прежними. А кто будет исполнителем — не так важно. Идет просто замена марионеток, которых на Донбассе уже достаточно часто меняли. Поэтому кто там будет — Плотницкий, "блатницкий" или какой-нибудь еще "-ицкий", на суть вещей это не повлияет.

Важно, как эту ситуацию и внутреннюю борьбу в рядах противника на стратегическом уровне в своих целях сумеет использовать Украина.

Надежда Майная