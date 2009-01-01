Пентагон предложил Белому дому вооружить Украину комплексами Javelin

Предложенный пакет помощи включает противотанковые системы Javelin на сумму примерно 50 млн долларов.

Украину предложили вооружить комплексами Javelin wikimedia.org

Белый дом получил от Пентагона официальную рекомендацию о необходимости передачи Украине современной противотанковой системы Javelin для помощи в борьбе против российской агрессии.

Эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.

"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы Javelin на сумму примерно 50 млн долларов", — говорится в сообщении.

При этом все три источника отметили, что в администрации США еще нет окончательного решения по этому вопросу, но по их словам, со стороны Пентагона есть поддержка таких действий.

Напомним, ранее американский генерал объяснил, почему Украине необходимо дать летальное оружие.