Пентагон предложил Белому дому вооружить Украину комплексами Javelin

Предложенный пакет помощи включает противотанковые системы Javelin на сумму примерно 50 млн долларов.
Эту информацию американскому телеканалу NBC подтвердили сразу три правительственных источника США.
"Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы Javelin на сумму примерно 50 млн долларов", — говорится в сообщении.
При этом все три источника отметили, что в администрации США еще нет окончательного решения по этому вопросу, но по их словам, со стороны Пентагона есть поддержка таких действий.
Напомним, ранее американский генерал объяснил, почему Украине необходимо дать летальное оружие.