Переговоры любят тишину. Почему обнародование "списков Савченко" создало проблемы

Иногда сокрытие некоторых деталей больше работает на пользу, нежели полная прозрачность, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

украинцев, попавших в плен и удерживаемых боевиками ДНР и ЛНР в качестве заложников, создает риски.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Пока что я не вижу вариантов, как обнародование списков пленных может помочь освободить их. На официальном уровне идут споры о том, кто именно находится в плену, а кто — нет, но тогда вопрос — где эти люди. Фамилии и так были известны, и они были предметом переговоров", — говорит политический эксперт.

"Простите за столь неэтичное сравнение, но переговоры об освобождении пленных, как и о деньгах, любят тишину, — подчеркнул он. — Однако обнародование списков пленных однозначно создает риски".

"Во-первых, возникают моральные проблемы, поскольку начинается обсуждение конкретных фамилий. А это нелегко переживать людям, чьи родственники числятся в списках пленных", — говорит политолог.

"Во-вторых, возникает проблема шантажа. Не секрет, сколько сейчас непорядочных людей, которые спекулируют и пытаются заработать на махинациях, и сейчас такие же проблемы могут возникнуть со списком пленных. Такие инциденты бывали в 2014-2015 годах, когда различные махинаторы и некоторые так называемые "полевые командиры" просто начинали вытягивать деньги из родственников пленных. Обнародование списков дает возможность для такого рода шантажа и спекуляций", — считает Фесенко.

По его мнению, могут начать появляться параллельные линии переговоров об освобождении пленных: "И Савченко, к сожалению, тоже приложила к этому руку. Боюсь, что могут начать играть в "освобождение" за деньги, и это может стать бизнесом для некоторых людей".

"Поэтому в обнародовании списков пленных я вижу больше рисков и потенциальных проблем, нежели инструментов для ускорения процесса освобождения пленных", — подчеркнул глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Сложно сказать, есть ли хоть какой-то позитив от этого обнародования. Я слышал критику со стороны работников СБУ и со стороны специалистов. Не всегда обнародование информации способствует решению проблемы. Иногда сокрытие некоторых деталей больше работает на пользу, нежели полная прозрачность. В таких деликатных процессах как переговоры об освобождении пленных, боюсь, прозрачность создаст больше проблем, чем поможет", — резюмировал Владимир Фесенко.

Больше по проблеме обмена по открытым спискам читайте в авторской статье Татьяны Катриченко: "Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину".