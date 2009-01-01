Переговоры "нормандской четверки". Почему Украине выгодно топтание на месте

Пока враждующие стороны сидят за столом переговоров, пушки молчат, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Даже несмотря на пережевывание одного и того же вопроса, Киеву выгодны— Франции, Германии, Украины и России — поскольку они дают возможность давить на Москву.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде"

"Действительно, логики и целесообразности в "пережевывании жеваного" нет. Однако мы должны понимать, что существует немало факторов, которые так или иначе приводят противоборствующие стороны за стол переговоров, даже если они бесцельны", — говорит военный эксперт.

"С точки зрения Украины, на мой взгляд, выигрыш времени для укрепления обороноспособности, проведения системных реформ и изменений в стране, решения ряда других вопросов, безусловно, является позитивным фактором. Тем более, что таким образом мы с каждым днем объективно повышаем стоимость агрессии для Кремля, учитывая усиливающиеся санкции против него со стороны международного сообщества", — напомнил журналист.

"Можно как угодно лавировать на переговорах в каких угодно форматах, но надо помнить две вещи. Во-первых, образно говоря, пока враждующие стороны сидят за столом переговоров, пушки сравнительно молчат. И, во-вторых, в конечном итоге упорство Кремля приведет его к пограничному состоянию, когда стоимость "вставания с колен" станет для него неподъемной. Так что это "топтание на месте" выгодно Украине", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

"А с точки зрения агрессора, участие в переговорах и разных форматах — это способ сдерживания санкционного давления, демонстрация международной публике желания якобы разрешить конфликт мирным путем", — подытожил Константин Машовец.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему Россия боится, что Запад даст Украине оружие.

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