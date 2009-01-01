Переговоры в Евросоюзе по безвизу для Украины завершились успешно

Решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод.

Переговоры по безвизу для Украины завершились politeka.net

Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия пришли к согласию в вопросе предоставления Украине безвизового режима.

Об этом во вторник в Брюсселе после завершения переговоров собственному корреспонденту УНИАН сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе.

"Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения по предоставлению Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER)", — сообщили в миссии.

Далее, согласно процедуре, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС. Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом к лету 2017 года.