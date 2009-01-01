Перекрыть кислород и кровь войны. Почему нужна торговая блокада Донбасса

На блокаду был запрос общества, уставшего от коррупции и непонятного ведения военных действий на востоке Украины, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Украинские власти правильно сделали, возглавив, после того как этим полтора месяца занимались депутаты Верховной Рады, гражданские активисты и ветераны АТО.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Вопросами блокады на третьем году войны должны заниматься не общественные активисты и народные депутаты, а правительство страны, власти которой неоднократно заявляли об агрессии со стороны РФ. Непонятен был сам факт торговых отношений со страной-оккупантом. Ведь любые разговоры об экономической целесообразности этих отношений на фоне ежедневных сообщений о гибели украинских военных являются откровенной манипуляцией и прикрытием собственных шкурных интересов", — говорит общественный деятель.

"Трудно представить, что после бомбардировки Лондона Черчилль вышел бы к народу Англии с вопросом о целесообразности экономических отношений с нацистской Германией. Только политикой двойных стандартов можно объяснить риторику представителей правительства, которые заявляют о российской агрессии и одновременно ведут торговые отношения со страной-оккупантом и ее сателлитами в виде самопровозглашенных "республик", — подчеркнул сопредседатель "Правої справи".

По его мнению, вопрос прекращения торговых отношений с Россией и оккупированными территориями лежал исключительно в политической плоскости и зависел от политического руководства страны: "Если оно демонстрирует прямую экономическую заинтересованность в наличии таких отношений, то право народа как носителя высшей власти, что закреплено соответствующей статье Конституции, прекратить эти отношения, которые является кислородом, кровью этой войны".

Комментируя вопрос, кому была больше выгодна блокада ОРДЛО, Дмитрий Снегирев заметил: "Блокада стала возможна потому, что есть соответствующий запрос общества, уставшего от коррупции в правительстве и непонятного характера ведения военных действий на востоке Украины. Я лично поддерживаю эту акцию, поскольку считаю, что в условиях войны торговые отношения со страной-оккупантом и оккупированными территориями невозможны ни с экономической, ни с моральной точки зрения".

"Разговоры о необходимости закупки антрацитового угля на оккупированных территориях в течение еще трех лет являются свидетельством или непрофессионализма правительства, или его прямой заинтересованности в этих коррупционных схемах. В течение 6-7 месяцев Украина безболезненно может отказаться от минимум 6,5 млн тонн из 9-ти, которые сейчас закупают на этой территории, но для этого нужна политическая воля и государственное видение ситуации", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как блокада ударила по предприятию из сферы интересов Медведева.

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