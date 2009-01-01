"Перемирие" в АТО. 18 обстрелов боевиков и невосполнимые потери ВСУ

Силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ, когда возникала прямая угроза жизни украинских военных.

Прошедшие сутки, 23 сентября, в районе проведения АТО завершились активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Всего незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий погиб один украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации штаба, если до 18 часов количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь по всем направлениям используя, в основном, гранатометы и стрелковое оружие.

Так, на Донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны. Из этого же оружия оккупанты обстреливали укрепления ВСУ вблизи шахты Бутовка и Светлодарска.

В районе Каменки захватчики, во время почти двухчасового обстрела, применяли миномет калибра 82 миллиметра. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь из стрелкового оружия дважды попали опорные пункты сил АТО на подступах к Невельскому.

На Приморском направлении факты применения противником гранатометов зафиксированы вблизи Гнутового и Водяного. Вблизи Широкиного работал крупнокалиберный пулемет захватчиков.

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из разных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет бил в окрестностях Новотошковского.

Как отметили в штабе, силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ, когда возникала прямая угроза жизни украинских военных.

Напомним, силы АТО на Светлодарской дуге вернули Украине еще несколько сотен метров