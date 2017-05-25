Перешли из рук в руки. Силы АТО в контратаке заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, говорит Александр Мотузяник.

Украинские военные, иллюсстрация Facebook «Вернись живым»

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняются от боевиков в районе Дебальцево, заняли новые позиции на

Об этом спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил на брифинге 25 мая, сообщает "Украинская правда".

"Согласно Минским договоренностям, Вооруженные силы Украины, а также другие военные формирования, вовлеченные в АТО, строго соблюдают режим прекращения огня и придерживаются выполнения мирного плана президента", — в первую очередь подчеркнул Мотузяник.

"Вместе с тем, как неоднократно было сказано, мы оставляем за собой право отвечать на вражеские обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Речь идет о непосредственных атаках на наши опорные пункты, об обстреле из тяжелого вооружения в случае, когда мы можем идентифицировать огневую точку противника и мы будем знать, что она находится за пределами населенного пункта и мы сможем вести туда огонь", — объяснил спикер АТО.

Однако, по словам полковника, ситуация на линии разграничения может быть довольно динамичной.

"Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, определенные территории могут переходить из рук в руки, и это абсолютно понятно для людей, разбирающихся в этом деле. Хочу отметить, что речь идет о Светлодарской дуге", — сказал Мотузяник.

Он напомнил, что, согласно Минским договоренностям, эту территорию должна контролировать украинская сторона.

Напомним, 22 мая "Главред" со ссылкой на волонтеров сообщал, что украинская пехота прошагала вперед и заняла новые позиции на Светлодарской дуге.