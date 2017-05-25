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Перешли из рук в руки. Силы АТО в контратаке заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Сегодня, 16:31

Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, говорит Александр Мотузяник.

силовики, БТР, флаг
Украинские военные, иллюсстрация Facebook «Вернись живым»
Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняются от боевиков в районе Дебальцево, заняли новые позиции на Светлодарской дуге.

Об этом спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил на брифинге 25 мая, сообщает "Украинская правда".

"Согласно Минским договоренностям, Вооруженные силы Украины, а также другие военные формирования, вовлеченные в АТО, строго соблюдают режим прекращения огня и придерживаются выполнения мирного плана президента", — в первую очередь подчеркнул Мотузяник.

"Вместе с тем, как неоднократно было сказано, мы оставляем за собой право отвечать на вражеские обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Речь идет о непосредственных атаках на наши опорные пункты, об обстреле из тяжелого вооружения в случае, когда мы можем идентифицировать огневую точку противника и мы будем знать, что она находится за пределами населенного пункта и мы сможем вести туда огонь", — объяснил спикер АТО.

Однако, по словам полковника, ситуация на линии разграничения может быть довольно динамичной.

"Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, определенные территории могут переходить из рук в руки, и это абсолютно понятно для людей, разбирающихся в этом деле. Хочу отметить, что речь идет о Светлодарской дуге", — сказал Мотузяник.

Он напомнил, что, согласно Минским договоренностям, эту территорию должна контролировать украинская сторона.

Напомним, 22 мая "Главред" со ссылкой на волонтеров сообщал, что украинская пехота прошагала вперед и заняла новые позиции на Светлодарской дуге.

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Штаб АТО, Мотузяник, Светлодарская дуга, Дебальцево, позиции, 5бригада, контратака
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