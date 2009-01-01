"Перестаньте убивать украинцев". Порошенко объяснил, почему России не место в G8

Россию выкинули из G8 за то, что она нарушила международное право, подчеркнул президент.

Петр Порошенко Скриншот видео с youtube.com

России не место в "Большой восьмерке", пока она не выведет свои войска из Украины

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время церемонии открытия отремонтированной автодороги Спасское-Вилково в Одесской области, сообщает УНИАН.

"Саммит стран "Большой семерки", раньше была "восьмерка", потому что Россию выкинули за то, что она нарушила международное право, напала на Украину. Не место ей среди стран "Большой восьмерки", — подчеркнул глава государства.

"Вернуться очень просто: уберите прочь свои войска, перестаньте убивать украинцев, уберите свои пушки, танки, системы залпового огня — и все будет хорошо. А не уберете — у нас еще одна приятная новость: мы вместе с министром обороны... и Александром Турчиновым, секретарем СНБО, сегодня провели успешное испытание новой украинской ракеты", — сказал Порошенко.

Порошенко также заявил, что темы поддержки Украины и антироссийских санкций были первыми в повестке дня во время обсуждений в рамках встречи лидеров стран НАТО, прошедшей в четверг в Брюсселе.

"Сегодня, когда весь мир нас поддерживает и мировая солидарность с украинским народом, проходит саммит НАТО. Первым пунктом в повестке дня - Украина и как ей помочь, каким образом обеспечить солидарность, санкции (против России — ред.), экономическую помощь на реформы", — заявил он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина сохранила единство в условиях российской агрессии.

"Очень важно, что в эти тяжелые времена, которые Украина переживает сейчас, во время российской агрессии, во время аннексии Крыма, мы сохранили наше единство. Мы вместе, и никто нас не расколет, никакие "пятые колонны", никакие сценарии внутри страны — дестабилизировать ситуацию мы не дадим", — заявил он.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" пообещали Украине помощь в реформах, энергетике и борьбе с коррупцией.