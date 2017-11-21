Переворот в "ЛНР": центр Луганска захвачен "охранкой" главаря "ДНР", опубликованы фото и видео

По данным СМИ, в Луганск прибыла "охрана", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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В центре оккупированного Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Кроме того, по данным СМИ, в город прибыла "охрана", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

Неизвестные вооруженные люди, контролирующие центр Луганска, проигнорировали приказ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого покинуть свои позиции.

"В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города", — отметил журналист Андрей Дихтяренко в Facebook.

Как сообщает 0642.ua, вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу.

Также сообщается, что Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим "Беркутом". Здание оцепили военные лояльные Плотницкому. Военные взяли под контроль ещё минимум здание КРРТ (телевидение).

В то же время источники "Новой газеты" утверждают, что они вооружены стрелковым оружием и минометами. Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, якобы приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных "Урала" с боевиками "охраны", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

О случаях вооруженных столкновений, а также о требованиях, выдвигаемых неизвестными вооруженными людьми, пока не сообщается. По их словам, Министерство внутренних дел (МВД) проводит антитеррористические учения. В самом МВД отказываются от любых комментариев.

Вооруженные люди, взявшие под контроль центр Луганска, отказались выполнять приказ главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого покинуть свои позиции, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в административные здания никого не пускают. Люди в форме заявили, что улицы оцеплены согласно приказу "МВД ЛНР".

Кроме то, так называемый правительственный квартал Луганска в настоящее время перекрыт людьми в военной форме, в центре города замечена бронетехника. Данную информацию подтверждают источники одного из ресурсов пророссийских боевиков. В свою очередь, пользователи соцсетей пишут, что в настоящее время в городе готовится штурм "правительственных" зданий и аресты главарей "ЛНР" по обвинению в "госизмене".

В частности, речь может идти о "руководстве" так называемой Генпрокуратуры и "депутатах" "Народного совета "ЛНР". Кроме того, источники ресурса террористов сообщают, что в самое ближайшее время будет опубликовано официальное заявление "МВД" и "МГБ "ЛНР" по ситуации в Луганске.

Напомним, что вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.