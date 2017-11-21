Переворот в Луганске. Стало известно, на чью сторону стал Кремль

Плотницкого Кремль отстранять пока не собирается.

В конфликте между главарями "ЛНР" Игоря Плотницкого и Игоря Корнета Кремль поддерживает сторону так называемого "главы МВД ЛНР".

Об этом со ссылкой на источник в Кремле, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, сообщает РБК.

"Политический кризис в республике — это "процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы", – цитирует издание, отмечая, что пока "лидеру республики" отставка не грозит — ему дали "последний шанс".

Еще один источник сообщил журналистам, что в отличие от оккупированного Донецка, Москва решила увеличить свое влияние в Луганске.

"На самом деле в Москве тщательно взвесили все риски и приняли решение повлиять на политическую обстановку на Луганщине", — заявил собеседник издания, добавив, что это не говорит о безграничном кредите доверия Плотницкому.

Собеседник отметил, в Кремле понимают, что "часть луганского хаоса — результат не совсем мудрой тактики главы ЛНР".

"Если Донецк достаточно независим от Кремля, и по сути их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние", — сказал собеседник.

По информации источников, главарю "ЛНР" дали последний шанс, чтобы выстроить систему заново без внутренних разборок и убийств.

"Если Донецк достаточно независим от Кремля, и по сути их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние", — сказал собеседник.

Напомним, в оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники.

21 ноября экс-глава "МВД "ЛНР" Игорь Корнет устроил в Луганске "военный переворот". Позже в официальном видеообращении Корнет обвинил ряд высокопоставленных чиновников в работе антинародной и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

20 ноября, Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета.