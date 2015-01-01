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"Первый блин не стал комом". В АП раскрыли, когда Порошенко может встретиться с Трампом

Сегодня, 09:02

Республиканец готов выстраивать двусторонний диалог, считает Елисеев.

Порошенко, Трамп
Петр Порошенко и Дональд Трамп Официальный сайт Президента Украины
Замглавы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что украинский лидер может встретиться с избранным главой США республиканцем Дональдом Трампом в феврале 2017 года.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время чиновник прокомментировал телефонный разговор между политиками, сказав, что "первый блин не стал комом".

"Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", — отметил Елисеев.

По его словам, во время общения с нашим президентом Трамп поинтересовался ситуацией на Донбассе. "Было видно, что… начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно", — добавил собеседник.

"Сам факт этого разговора — свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", — подчеркнул Елисеев.

Ранее СМИ писали, что по случаю председательства Украины в Совбезе ООН, штаб-квартира которого находится в американском Нью-Йорке, в феврале 2017 года планируется визит Петра Порошенко в США, во время которого может пройти встреча с Дональдом Трампом.

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Порошенко, США, Трамп, Елисеев
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