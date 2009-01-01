Первый разговор Трампа и Порошенко: выводы для Украины

Эксперты рассказали, как "звонок вежливости" наметил будущие американо-украинские отношения.

Reuters

Новый президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор в ночь с 4 на 5 февраля, который позже в Белом доме оценили как "очень хороший" . В ходе этой беседы обсуждались различные вопросы , в том числе продолжительный конфликт между Украиной и Россией на Донбассе, и американский лидер выказал готовность продолжать участие США в урегулировании ситуации.

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", — сообщил после встречи пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко.

Также в ходе телефонного разговора Дональд Трамп сообщил, что США будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы. "Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — заявил Трамп.

Также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого уже вскоре должен отправиться в США министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как ранее сообщалось, президент Порошенко рассчитывает на встречу со своим американским коллегой уже в феврале 2017 года.

Опрошенные "Главредом" эксперты считают,: несмотря на то, что заявления лидеров двух стран после телефонного разговора были весьма декларативными, без какой-либо конкретики, однако этот "первый блин не был комом". По их словам, важен сам факт этого разговора, поскольку были некоторые опасения по поводу того, как будут выстраиваться отношения между президентами США и Украины, учитывая, что украинское политическое руководство на протяжении всей избирательной кампании в Штатах активно выказывало поддержку и делало ставку не на Дональда Трампа, а на его конкурента. Однако начало положено — разговор состоялся, далее многое должно определиться во время визита Порошенко в Вашингтон, полагают политологи.

Павел Рудяков Главред Павел Рудяков:

Телефонный разговор Трампа и Порошенко — это первый контакт между руководителями США и Украины. И хоть этот контакт состоялся в телефонном формате, он все равно важен. Он продолжался не минуту, не пять и не десять — это был полноценный разговор, и важно, что он вообще состоялся.

У многих в Украине были опасения, что Трамп не станет говорить с Порошенко, поскольку украинские власти в ходе предвыборной гонки в США болели не за него, а за другого кандидата, его конкурента. Эти опасения не оправдались. У нас также звучали такие мысли, что Трамп будет мстить Порошенко, но, как стало понятно, и этого не будет.

Это — государственные отношения, а не детские игры в песочнице, когда один обиделся на другого и не дает ему свои игрушки. Очевидно, что какое-то негативное восприятие осталось у американцев — у администрации Трампа и у него лично, но они обратили на это ровно столько внимания, сколько это и заслуживает.

Этот разговор Трампа и Порошенко состоялся, значит, Украина остается на повестке дня США, поскольку у Штатов есть свои стратегические интересы в Восточной Европе и по отношению к нам.

Что касается содержания разговора, то информации довольно мало — и с нашей стороны, и со стороны Белого дома. И тем не менее, прозвучали некоторые важные вещи.

В частности, прозвучала фраза, сформулированная в пресс-службе Белого дома, о том, что "Соединенные Штаты намерены работать с Украиной, Россией, всеми сторонами конфликта, чтобы обеспечить контроль над границей". Именно на эту формулировку нам следует обратить внимание, особенно ожидая обсуждения проблемы Донбасса на Совете Безопасности ООН в феврале. Нужно обдумать все контексты, поскольку Украина и Россия остаются в списке. То, что остается Россия, — для нас это важный показатель, поскольку администрация Обамы не собиралась с Россией контактировать по данному вопросу — Россия была для нее только под знаком "минус" и под знаком "агрессор". Теперь же ситуация изменится, и к этому следует быть готовой украинской стороне.

Плюс появилась фраза "все стороны, задействованные в конфликте": если речь идет о Франции и Германии как об участницах "нормандского формата", то это одно дело, а если — обо всех сторонах вообще, то американцы подразумевают ДНР и ЛНР. К этому тоже следует готовиться, ведь сейчас у Украины бескомпромиссная позиция — мы не ведем переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Потому эту позицию придется либо отстаивать и объяснять, добиваясь, чтобы ее приняли все, в том числе американцы, либо пересматривать ее, приводя в соответствие с новыми условиями и обстоятельствами.

Однако отмечу, что пока что это всего лишь одна фраза, которая требует дополнений, объяснений и уточнений. Но следует готовиться к обсуждению данного вопроса на Совбезе ООН и понимать, что обсуждение может пойти и в одном, и в другом ключе.

Так что в целом первый шаг сделан, президенты поговорили. Теперь надо идти дальше и готовиться к следующим этапам.

Виктор Небоженко Главред Виктор Небоженко:

Это был "звонок вежливости", который был необходим и Трампу, и — еще больше — Порошенко. Особенно на фоне встречи Трампа с представителем украинской оппозиции Юлией Тимошенко одного телефонного разговора с новоизбранным американским президентом для президента Порошенко недостаточно. Думаю, что будет продолжение. Но во многом это будет зависеть не от Трампа, а от того, насколько Порошенко может быть интересен Америке. С этим, к сожалению, большие проблемы.

Единственное, что можно сказать, что "первый блин" не стал комом — это был нормальный вежливый первый разговор. Но говорить, что этого разговора достаточно для разрешения острейших накопившихся проблем между Украиной и США, нельзя — этого слишком мало.

Заявления, которые прозвучали с обеих сторон по итогам разговора, — слишком декларативные. Они больше рассчитаны на официальную пропагандистскую войну. Трампу не надо доказывать, что у него день прошел не зря, потому что он разговаривал с Порошенко. А для Порошенко все-таки очень важно подчеркнуть, что, хотя бы в телефонном режиме, но он познакомился и пообщался с президентом Соединенных Штатов.

Такой телефонный разговор Порошенко и Трампа — это очень даже неплохо, учитывая тот факт, что украинская власть поддерживала во время избирательной кампании в США не Трампа, а его конкурента.

От этого разговора нельзя было изначально ожидать каких-то серьезных договоренностей и заявлений. Это не тот формат: от такого формата нельзя ожидать ничего, кроме самого факта переговоров двух политических деятелей.

Сергей Толстов Главред Сергей Толстов:

Трамп, наверное, впервые именно в ходе первого телефонного разговора с президентом Порошенко заявил о том, что уделяет внимание вопросам украинско-российского конфликта. Причем это касается конфликта в целом, а не только каких-то частных моментов.

Не секрет, что украинско-американские отношения на протяжении последнего времени были в подвешенном и неопределенном состоянии: стратегическое партнерство притормозил Обама; не было ясности, как будут развиваться взаимоотношения между министерствами обороны и т.д.

Особо важен тут вопрос экономической поддержки Соединенными Штатами Украины: ведь миллиард долларов в год в виде макроэкономического кредита для выпуска украинских еврооблигаций под гарантии американского казначейства — это немало. А, кроме того, помощь в сфере обороны и безопасности материалами и оборудованием, которую Обама выделял Украине.

Без экономической поддержки Америки украинская финансовая политика приведет к банкротству страны. Если не будет американской финансовой поддержки (а в тех объемах, что она выделялась при Обаме, ее точно не будет), для нас это будет очень ощутимо, и данный момент должен учитываться.

К тому же, кредиты МВФ сейчас не выделяются, а, соответственно, и ЕС не будет ничего давать. В данной ситуации придется рассчитывать лишь на свои силы, так как надеяться на внешнюю поддержку Киев не может, как не может и дальше наращивать долги. В 2019 году уже нужно будет возвращать МВФ кредиты Яценюка.

Всю эту неопределенную ситуацию разговор Трампа и Порошенко никоим образом не прояснил. Прозвучала лишь декларация, что администрация Трампа держит в поле зрения украинскую проблему. Но принципы и подходы к этой проблеме пока что не озвучены. И, очевидно, они еще долго не будут озвучены.

Подтверждение того, что состоится визит Порошенко в США, и что будет встреча украинского президента с руководством американской администрации, — это, безусловно, важно. Но это значит, что все вопросы откладываются до визита Порошенко в Америку. В зависимости от того, как пройдет эта встреча, можно будет говорить о чем-то более определенном.

Надежда Майная