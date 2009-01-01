Песков о разговоре Путина и Трампа: США не хотят, чтобы конфликт в Украине "застарел"

Кремль выступает за безальтернативность реализации Минских соглашений, сказал пресс-секретарь президента РФ.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос УНИАН, какая позиция Штатов по противостоянию в нашей стране по итогам телефонного разговора главы РФ и американского лидера Дональда Трампа.
В то же время спикер подчеркнул, что Кремль выступает за безальтернативность реализации Минских соглашений.
"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", — отметил чиновник.
Ранее Дмитрий Песков говорил, что Россия не является стороной конфликта в Украине, а Минские соглашения должны быть реализованы только Киевом и Донбассом, в то время как Москва якобы выступает только гарантом этого процесса.