Песков о разговоре Путина и Трампа: США не хотят, чтобы конфликт в Украине "застарел"

Кремль выступает за безальтернативность реализации Минских соглашений, сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дональд Трамп и Владимир Путин Голос Америки

Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что новое руководство США выступает за активизацию урегулирования, чтобы не позволить ему превратиться в "застарелый кризис".

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос УНИАН, какая позиция Штатов по противостоянию в нашей стране по итогам телефонного разговора главы РФ и американского лидера Дональда Трампа.

В то же время спикер подчеркнул, что Кремль выступает за безальтернативность реализации Минских соглашений.

"Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы", — отметил чиновник.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Россия не является стороной конфликта в Украине, а Минские соглашения должны быть реализованы только Киевом и Донбассом, в то время как Москва якобы выступает только гарантом этого процесса.