Петля затягивается. Политолог назвал два сценария для Кремля

Гибридная эскалация может состоять в военной провокации на Донбассе или в Беларуси, отметил Пионтковский.

Политолог назвал два сценария для Кремля Reuters

Российская агрессия против Украины и противостояние с Западом окончились полным поражением Кремля, у которого осталось всего два варианта дальнейших действий.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в материале на SotnikTV.

Он подчеркнул, что Кремль стоит перед такой альтернативой: гибридная капитуляция или гибридная эскалация

"Гибридная капитуляция — это такое завершение "четвертой мировой войны", которое Запад готов будет воспринять как капитуляцию, а российскому населению можно будет продать как победу встающей с колен России", — отметил эксперт.

По его словам, суть этой стратегии в том, что Путин уходит с Донбасса, но за ним остается на неопределенное время Крым.

"Об этом осенью 2016 года практически договорились кремлевские эксперты с людьми Клинтон. Но судя по последним заявлениям Пенса и Волкера сегодня Вашингтон вряд ли на это согласится", — добавил Пионтковский.

Второй вариант, по его мнению, это гибридная эскалация, которая будет состоять в военной провокации на Донбассе или в Беларуси.

"Это буде сопровождаться сопровождаемая истошным криком Путина: "Держите меня, я припадочный — могу и ядерной слюной плюнуть!". Цель — патриотически сплотить население и напугать Запад, склонив его к принятию приемлемых для Москвы условий ее гибридной капитуляции", — заявил политолог.

Он подчеркнул, что такие действия вряд ли произведут должное впечатление. "Скорее наоборот сейчас уже видно, что на малейшее движение Москвы Украина немедленно получит летальное оружие, резко повышающее для Кремля цену агрессии", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее в США заявили, что накануне выборов в России Путин может пойти на обострение на Донбассе.

Видео: Sasha Sotnik.