Петр Порошенко дает пресс-конференцию: видео-трансляция

Прошлогодняя пресс-конференция президента Украины продлилась два часа

Она проходит в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал" (ул. Лаврская, 12).

Напомним, что предыдущая пресс-конференция президента Порошенко состоялась 14 мая 2017 года и продлилась два часа. Встреча с журналистами была посвящена Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Отметим, что тогда он заявил, что следующая его большая пресс-конференция состоится раньше, чем через год.

Перед началом пресс-конференции сторонники Михаила Саакашвили выставили немногочисленный пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович", "Импичмент вместо революции".