Петр Порошенко сделал заявление по Савченко

Арестованый нардеп собиралась взорвать Раду в рамках гибридной войны против Украины, заявил глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко и ее арест в стенах парламента сотрудниками СБУ.

По его словам, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры спасли жизни людей "в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины".

Он также выразил благодарность офицерам ВСУ, которые не поддались на провокацию Савченко и сообщили о ее преступных замыслах и замыслах агрессора.

"Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - говорится в сообщении главы государства.