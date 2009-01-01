"Пиджаки" рулят. Волонтер о призыве в ВСУ офицеров запаса, не служивших в армии

Призыв "пиджаков" на войну — это не только акт справедливости, но и свидетельство беспомощности нашей военной политики.

Нынешних "пиджаков" собираются отправить в зону АТО на 18 месяцев. ZN.UA

Такое мнение он высказал в статье на ZN.UA.

Нынешних "пиджаков" собираются отправить в зону АТО на 18 месяцев.

"И это, конечно, правильно, пишет он, война должна быть для всех, а не только для тех, кто не нашел денег на военную кафедру, или попросту откупился от военной службы и продолжает это делать до сих пор".

"Призыв офицеров запаса — это, прежде всего, акт восстановления справедливости: если ты офицер, пусть даже и "запасник", то будь добр, послужи, покажи, чему тебя учили, докажи делом свой патриотизм.

В совковые времена офицеры запаса в обязательном порядке отслуживали положенные для каждого гражданина мужского пола два года "священной обязанности" в офицерском звании на офицерских должностях. Таких называли "двухгодичниками", их всегда отмечали по нелепой гражданской выправке, они привносили в строгий офицерский коллектив неистребимый дух студенческой вольницы. В свободное время в офицерской общаге у двухгодичников часто собирались с вином и гитарой и отводили душу...

Нынешних "пиджаков" собираются отправить в зону АТО на 18 месяцев. Вряд ли они возьмут с собой туда гитары. Можно ожидать, что большая часть офицеров запаса найдет тысячи причин и сотни возможностей закосить от призыва, а те, кого все же отловят и призовут, не смогут закрыть собой чудовищный некомплект личного состава на передке", — считает он.

Волонтер также отметил, что "пиджаки" должны заменить тех, кто уходит на "дембель"

"Понятно, что у Генштаба все распланировано. В апреле по долгожданному закону начнут уходить на "дембель" "бессрочники" — те, кто подписал в 2014 году контракт "на особый период", и тут им на смену должны прийти "запасники". Ведь контрактников на войне по-прежнему хронически не хватает, и несмотря на все победные реляции Минобороны, никакого повода для оптимизма нет. А объявлять мобилизацию — смерти подобно для команды действующего президента, сделавшего ставку на демилитаризацию страны... ", — пишет он.

Касьянов считает, что "запасники" — заведомо плохие военные, никчемные командиры, "бумажные" офицеры, и станет ли для армии призыв "пиджаков" на войну плюсом или минусом — зависит от того, насколько хорошо их подготовят и на какие должности поставят".

"Если Генштаб ограничится привычной месячной "подготовкой", после чего этих "офицеров" будут назначать на должности младшего командного состава — такой подход может иметь катастрофические последствия и для самих "пиджаков", и для армии в целом. Ибо на войне нет ничего хуже, чем плохо подготовленный, немотивированный, неавторитетный командир", — заявил волонтер.

"Призыв "пиджаков" на войну — это не только акт восстановления справедливости, но и яркое свидетельство беспомощности нашей военной политики. До сих пор — спустя три года войны — не проведена реформа военного образования и не выстроена стройная система военной подготовки различных групп населения. Генштаб работает в авральном режиме, затыкая дыры плохо подготовленными, не желающими служить людьми.

А десятки тысяч истинных патриотов выдавлены из воинских частей, или же не призваны на военную службу — из-за страха правящей плутократии перед вооруженными и мотивированными гражданами. Поэтому "пиджаки" рулят — и в Генштабе, и в стране…", — подытожил Касьянов.

Напомним, в ноябре 2016 года Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ни одного мобилизованного военного на Донбассе не осталось.

фото: zn.ua