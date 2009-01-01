"Плата" за Крым. Дипломат обвинил президента Чехии в отрабатывании денег Кремля

Заявление Земана — это просто политический бред, говорит Владимир Огрызко.

Милош Земан и Владимир Путин kremlin.ru

Президент Чехии, который предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым, отрабатывает деньги Кремля.

Об этом руководитель центра исследований России, министр иностранных дел Украины (2007 — 2009 годы) Владимир Огрызко заявил в комментарии УНИАН.

"Это вообще нельзя комментировать, это просто политический бред. Понятно, что он сидит на деньгах Кремля и поэтому он просто должен их отрабатывать", — заявил он.

Огрызко констатировал, что правительство Чехии, которое определяет основную линию страны во внешней политике, занимает последовательную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины.

"К реалиям его (Земана) заявления не имеют никакого отношения, тем более, что правительство Чехии, которое понимает, что такое международное право и что такое его нарушать, и занимает совершенно адекватную позицию, и дезавуировало неоднократно, я думаю, это будет и на этот раз, так называемые "заявления" президента Чехии", — сказал Огрызко.

Напомним, во время выступления в Страсбурге на Осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.

В ответ украинский нардеп Дмитрий Тымчук напомнил президенту Чехии, чем закончились попытки умиротворить агрессора в 1938 году.

фото: kremlin.ru