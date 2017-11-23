Плотницкий с приспешниками удрал из Луганска в Россию - СМИ

Очевидно, что главарь "ЛНР" рассчитывает на защиту от "России-матушки"

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий dpchas.com.ua

Такую информацию распространило российское издание "Новая газета" со ссылкой на собственные источники.

"Автомобильный кортеж, в котором находятся глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

, здание "правительства" ЛНР остается в оцеплении вооруженными людьми. Согласно сообщению, здание окружено, предположительно, сотрудниками "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности ДНР".



Напомним, ранее сообщалось о том, что в "ЛНР" боевики взяли штурмом ""Генпрокуратуру" и арестовали ставленника Плотницкого.