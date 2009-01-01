Плотницкому и двум "полевым командирам" грозит пожизненное за сбитый в Луганске Ил-76

Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Сбитый боевиками Ил-76 Reuters

Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева в деле самолета

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области сообщает УНИАН.

Указанным лицам в июле 2016 года было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.

В прокуратуре отмечают, что главарь ЛНР Плотницкий, который на время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", вместе с Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым обвиняются в сбитии военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, во время осуществления посадки в аэропорт Луганска. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт, приведший к массовой гибели людей (ч.3 ст.258 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит военный транспортник Ил-76 ВСУ. Погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих, которые находились на борту.

Как заявил начальник отделения следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области Илья Вдовин, следствие имеет доказательства, что данный теракт был совершен по приказу Плотницкого Патрушевым и Гуреевым. Все трое подозреваемых могут быть осуждены заочно.