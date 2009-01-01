По делу о ликвидации Анащенко охранкой ЛНР задержан полевой командир "Шаман"

Охранка готовит пресс-конференцию с мнимым "майором ВСУ".

Шамиль Мулиев ("Шаман") ВКонтакте Шамиля Мулиева

Сегодня, 6 февраля, российские СМИ, со ссылкой на "министерство государственной безопасности" ЛНР, сообщили о задержании сотрудниками "министерства" лица, причастного к. По версии сотрудников МГБ, задержанный является майором Вооруженных сил Украины.

"Как стало известно, вечером 5 февраля в результате плана перехвата полицейскими был задержан майор ВСУ. На данный момент проводятся розыскные мероприятия по задержанию соучастников задержанного. Как сообщается, украинский офицер признался в организации и исполнении убийства", — говорится в сообщении российского агентства "Росбалт".

Однако, по сообщению местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа", 5 февраля во временно оккупированном Луганске сотрудники МВД ЛНР задержали трех человек во главе с полевым командиром боевиков по кличке "Шаман".

"Шаман" — Мулиев Шамиль Рашидович, 20.05.1965 г.р., гражданин РФ, начальник разведподразделения 2-го АК. Проживает по адресу: Первомайск, ул. Дзержинского. В 2015 году прибыл на территорию временно оккупированных районов Луганской области из аннексированного Крыма и вступил в ряды боевиков бригады "Призрик". Имел личный конфликт с командиром бригады "Призрак" Алексеем Мозговым, которого обвинил в продаже оружия и военных трофеев.

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При задержания сотрудниками МВД ЛНР было изъято оружие, взрывчатка и схема передвижения автомобиля Анащенко. В этот же день дело было передано в МГБ. Сейчас сотрудники охранки готовят пресс-конференцию с участием с якобы задержанным накануне "майором ВСУ".

Примечательно, что это не первая подобная провокация со стороны МГБ, призванная имитировать бурную деятельность структуры. Как сообщалось ранее, 13 августа 2015 сотрудники охранки планировали провести пресс-конференцию с якобы задержанными накануне членами диверсионной снайперской группы украинских патриотов.

Аналитотдел "Правої справи" сообщал, что в качестве задержанных членов украинского подполья на пресс-конференции выступят две "подсадные утки" из числа боевиков. По замыслу сотрудников МГБ ЛНР, "участники подполья" должны были сообщить журналистам ложную информацию о получении от украинского командования приказа о терактах в местах массового скопления мирного населения, а также о намерениях устроить покушения на руководителей ЛНР. Обнародование информации "Правої справи" о намерениях боевиков сделало невозможным проведение этой пресс-конференции.

Аналитотдел "Правої справи" информирует, что готовящиеся в Луганске представителями "силовых структур" ЛНР провокации связаны с тем, что накануне "задержания майора ВСУ" была обнародована информация о причастности кремлевских кукловодов к фактам физического устранения главарей боевиков самопровозглашенной ЛНР сотрудниками российских спецслужб.

Дмитрий Снегирев

Фото: ВКонтакте Шамиля Мулиева