По кличке "Хмурый". В Bellingcat назвали вероятного виновника катастрофы MH17 на Донбассе

Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" ДНР.

Вероятный организатор транспортировки "Бука" bellingcat.com

Организацией транспортировки зенитно-ракетной установки "Бук", из которой был сбит MH17 , занимался российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Об этом идет речь в расследовании международной экспертно-журналистской группы Bellingcat.

Согласно докладу, Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" ДНР по кличке "Хмурый".

По данным экспертов, транспортировкой "Бука" занимались служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

К такому выводу эксперты Bellingcat пришли, изучив фотографий в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Как известно, 28 сентября международная группа по расследованию катастрофы МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит с территории близ города Первомайск, контролируемой сепаратистами, из ЗРК "Бук", доставленного с территории России и возвращенного туда же.

Самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Фото: bellingcat.com.

Видео: Openbaar Ministerie.