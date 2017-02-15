По кличке "Хмурый". В Bellingcat назвали вероятного виновника катастрофы MH17 на Донбассе

Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" ДНР.
Об этом идет речь в расследовании международной экспертно-журналистской группы Bellingcat.
Согласно докладу, Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" ДНР по кличке "Хмурый".
По данным экспертов, транспортировкой "Бука" занимались служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.
К такому выводу эксперты Bellingcat пришли, изучив фотографий в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.
Как известно, 28 сентября международная группа по расследованию катастрофы МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит с территории близ города Первомайск, контролируемой сепаратистами, из ЗРК "Бук", доставленного с территории России и возвращенного туда же.
Самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.
Фото: bellingcat.com.
Видео: Openbaar Ministerie.