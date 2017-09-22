"По методу Путина". Военный эксперт назвал запасной план России по миротворцам на Донбассе

Боевики ЛНР, ДНР и прочие легко и просто изобразят многотысячную акцию протеста для того, чтобы заблокировать миротворцев, отметил Тымчук.

Владимир Путин Reuters

Если РФ придется идти на уступки и будет принят иной вариант миротворческой операции на Донбассе , Российская Федерация готовится задействовать запасной план.

Об этом заявил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"Они (Россия, — ред.) готовы пойти по пути, по которому шли в 2014 году — изображение гражданского неповиновения. Но если в 2014 году Путину (президенту РФ, — ред.) для этого приходилось таскать автобусами титушек (помните, было такое понятие "туристы Путина"), которые изображали массовку во время захвата административных зданий, то сейчас гораздо проще", — отметил он.

Тымчук добавил, что сейчас боевики ЛНР, ДНР и прочие легко и просто изобразят многотысячную акцию протеста для того, чтобы заблокировать миротворцев ООН.

"То есть Кремль придумал такой себе запасной вариант, чтобы изначально, при попытке ввести миротворцев не по тому плану, который угоден Москве, сразу же сорвать эти миротворческие операции. И это будет делаться по известному методу Путина — спереди женщины и дети, а сзади боевики", — сказал он.

Эксперт добавил, что именно это, скорее всего, Путин и пытался донести до главаря ДНР Александра Захарченко.

По словам Тымчука, еще летом было зафиксировано несколько тренировок, которые проходили, в том числе, и в Донецке, когда боевики тренировались протестовать против введения миротворцев на Донбасс и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что США поддержали размещение миротворцев на всем оккупированном Донбассе.