"С молчаливого согласия полиции" холл НАБУ забросали тортами Roshen: фото

Копы вмешались только после того, как активисты принялись крушить мебель внутри здания.

В ходе акции "Сытник в шоколаде" активисты обвинили главу НАБУ Артема Сытника в сговоре и покрытии коррумпированных чиновников и политиков.

Сначала они протестовали под зданием НАБУ в Киеве, а затем прорвались внутрь. Результатом их "прорыва" стал разгромленный холл, поломанная мебель и разбросанные по помещению торты Roshen.

При этом руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура пожаловалась на бездействие полиции, пишет РБК-Украина.

"Группа так называемых протестующих… прошла через турникет, то есть, по сути, они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen – и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать", – рассказала она.

И только после того, как активисты принялись крушить мебель внутри здания, за ними пришла полиция и вывела их из помещения, заявила Манжура. Она уточнила, что сейчас в здании протестующих нет – они продолжают оставаться снаружи.

"Полиция наблюдает… У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", – рассказала представительница НАБУ.

Ранее главу правления Центра противодействия коррупции облили зеленкой. Инцидент произошел в Киеве перед акцией за отставку главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Сытник подтвердил, что в ночь с 26-го на 27 апреля встречался с президентом Украины Петром Порошенко в его имении в Козине. При этом в это же время резиденцию скорее всего посещал депутат Александр Грановский: его машины были замечены у ворот резиденции.

Как сообщалось, народного депутата от БПП Александра Грановского неофициально называют куратором Банковой в судах, прокуратуре и помощником президента по "особо важным делам", которые не всегда имеют отношение к депутатской работе.

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