По случаю Дня Соборности Порошенко подписал указы о присвоении государственных наград

Президент присвоил звание "Народный артист Украины" певице Тине Кароль.

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал указ "О присвоении Владимиру Жемчугову звания Герой Украины".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Президент отметил, что Жемчугов родился на Луганщине, но сын всей украинской земли. "Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами Владимир Павлович принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения", — сказал глава государства.

Высокой государственной наградой Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

В свою очередь Жемчугов поблагодарил за высокую награду и отметил: "Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать: та борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны — это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не бросит".

Кроме того, Порошенко наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Рефата Чубарова орденом Свободы. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы", — написал он.

Также Порошенко наградил председателя Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмара Брока орденом князя Ярослава Мудрого.

Об этом говорится в указе главы государства "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины", размещенном на его сайте.

"Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Элмара Брока — председателя Комитета Европарламента по иностранным делам, гражданина Федеративной Республики Германия, г. Брюссель", — отмечается в документе.

Также, согласно указу, орденом княгини Ольги ІІІ степени награжден первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Кроме того, президент присвоил звание "Народный артист Украины" певице Тине Кароль.