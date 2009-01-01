Победить на двух фронтах. Экс-советник Путина объяснил, когда в Украине закончится война

Украина начинает проигрывать от внутренней контрреволюции, от внутреннего "путинизма", подчеркнул Илларионов.

Илларионов рассказал, когда в Украине закончится война tnews.co.th

Война в Украине закончится тогда, когда украинцы победят на двух фронтах: отобьются от внешнего врага и разгромят внутреннего.

Об этом заявил бывший советник президента РФ Андрей Илларионов, сообщает 112.ua.

"То, что вам сейчас удалось отбить внешнюю атаку, дало надежду на то, что вам удастся победить. Но то, что у вас сейчас наступает "путинизм" внутри Украины, — свидетельство того, что ситуация меняется. Это означает, что вам надо было победить на двух фронтах — отбиться от внешнего врага и разгромить внутреннего. От внешнего врага вам удается отбиваться, но вы сейчас начинаете проигрывать от внутренней контрреволюции, от внутреннего "путинизма". Этот враг самый главный, самый опасный, и от того, как вы с ним справитесь, зависит ваш результат. У вас есть два выхода: проиграть или выиграть. Я желаю, чтобы Украина, украинские граждане выиграли на обоих фронтах — на внешнем и на внутреннем. Когда Украина выиграет, вы сделаете большое, великое дело для самих себя, а также для двух соседок, которые со вниманием и надеждой смотрят на вас — это Белоруссия и Россия", — подчеркнул Илларионов.

Напомним, ранее экс-спикер Конгресса США предрек поражение Путина в войне с Украиной.