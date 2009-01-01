Почти поставлена жирная точка. В прокуратуре уверяют, что раскрыли дело об убийстве Вороненкова

Ключевые моменты уже известны следствию, говорит замгенпрокурора.

Тело Дениса Вороненкова Reuters

Прокуратура раскрыла убийство экс-депутата Госдумы РФ, однако пока не может обнародовать результаты расследования.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию "Инсайдер".

"Оно фактически раскрыто и, как только позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу только сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", — отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что киллер убил Дениса Вороненкова в центре Киева 23 марта. Тогда между нападавшим и охранником жертвы произошла перестрелка, они оба получили ранения и попали в больницу. Злоумышленник умер, позже стало известно, что это — 28-летний экс-нацгвардеец Павел Паршов.

Паршов находился в розыске с 2011 года за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, что убийца был агентом спецслужб РФ, внедренным в украинские силовые структуры. В начале 2015 года он перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. После подготовки был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардию.

Еще одним сообщником Паршова называют Ярослава Левенца, который исчез на следующий день после убийства Вороненкова. В его доме были проведены обыски, а родственников допросили.

15 июня в Павлограде задержали подозреваемого в убийстве Вороненкова. Фамилия задержанного не называется, однако ранее "Главред" сообщал, что это местный активист Ярослав Тарасенко.