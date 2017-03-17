Под Алчевском замечена база российской бронетехники — расследование Bellingcat

По оценке экспертов, на полигоне находится более 30 единиц техники — танки, еще около 20 — вероятно, гаубицы D30.

Twitter На оккпуированной территории Луганщины вблизи поселка Бугаевка, что под Алчевском, размещены десятки единиц тяжелой военной техники РФ.

Об этом сообщает международная группа расследований Bellingcat, которая проанализировала фотографии, размещенные в Twitter, пишет Espreso.

В Bellingcat отмечают, что 16 марта 2017 года пользователь Twitter @GirkinGirkin опубликовал фотографии бронетехники у Бугаевки.

Опираясь на данные спутниковых снимков, расследователи предполагают, что летом 2015 года в Бугаевке был создан учебный военный центр боевиков. Также с 2015 года и до сих пор наблюдатели ОБСЕ сообщают о наличии военной техники в этом районе.

По оценке экспертов, более 30 единиц обнаруженной техники — танки, еще около 20 — вероятно, гаубицы D30.

"4 июня 2015 года на площади не видно никаких признаков (техники). 20 июля 2015 года следы, указывающие на интенсивное использование и наличие военной техники во вновь созданных лагерях, уже заметны. Уже в июле 2015 года на объекте были видны танки и гаубицы", — отмечают расследователи.

Twitter

В Bellingcat отмечают, что подтвердить расположение техники, которая изображена на фото в Twitter, именно возле Бугаевки возможности нет из-за отсутствия геолокации на фото, но наличие танков в районе населенного пункта документируется самыми последними спутниковыми снимками от 15 марта 2017 года.

"Следовательно, это может считаться подтвержденным. Также возможно, что в этот день на этом объекте были расположены гаубицы", — отметили в Bellingcat.

Бугаевка расположена в пределах согласованной Минскими договоренностями линии отвода вооружений.

Напомним, ранее в Bellingcat подробно показали, как российский оккупанты обстреливали жилые дома в Авдеевке.