Под Алчевском замечена база российской бронетехники — расследование Bellingcat

По оценке экспертов, на полигоне находится более 30 единиц техники — танки, еще около 20 — вероятно, гаубицы D30.
На оккпуированной территории Луганщины вблизи поселка Бугаевка, что под Алчевском, размещены десятки единиц тяжелой военной техники РФ.
Об этом сообщает международная группа расследований Bellingcat, которая проанализировала фотографии, размещенные в Twitter, пишет Espreso.
В Bellingcat отмечают, что 16 марта 2017 года пользователь Twitter @GirkinGirkin опубликовал фотографии бронетехники у Бугаевки.
Опираясь на данные спутниковых снимков, расследователи предполагают, что летом 2015 года в Бугаевке был создан учебный военный центр боевиков. Также с 2015 года и до сих пор наблюдатели ОБСЕ сообщают о наличии военной техники в этом районе.
По оценке экспертов, более 30 единиц обнаруженной техники — танки, еще около 20 — вероятно, гаубицы D30.
Бугаевка, 16 мар— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 16 березня 2017 р.
полигон путенских pic.twitter.com/8lgko8UUVA
"4 июня 2015 года на площади не видно никаких признаков (техники). 20 июля 2015 года следы, указывающие на интенсивное использование и наличие военной техники во вновь созданных лагерях, уже заметны. Уже в июле 2015 года на объекте были видны танки и гаубицы", — отмечают расследователи.
В Bellingcat отмечают, что подтвердить расположение техники, которая изображена на фото в Twitter, именно возле Бугаевки возможности нет из-за отсутствия геолокации на фото, но наличие танков в районе населенного пункта документируется самыми последними спутниковыми снимками от 15 марта 2017 года.
"Следовательно, это может считаться подтвержденным. Также возможно, что в этот день на этом объекте были расположены гаубицы", — отметили в Bellingcat.
Бугаевка расположена в пределах согласованной Минскими договоренностями линии отвода вооружений.
Напомним, ранее в Bellingcat подробно показали, как российский оккупанты обстреливали жилые дома в Авдеевке.