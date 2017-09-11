Под Авдеевкой и на Светлодарской дуге силы АТО дали боевикам по зубам, у наших потерь нет

Особенно оживились террористы под Новолуганским.

Украинские военны на Светлодарской дуге, иллюстрация Reuters

Несмотря на то, что за прошлые сутки, 10 сентября,, в результате боевых действий погибших и раненых в рядах сил АТО нет.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил на традиционном ежедневном брифинге.

На Луганском направлении противник шесть раз обстрелял украинские позиции в Крымском и Новотошковском, причем в основном во второй половине дня. Оккупанты дважды применяли минометы в Новотошковском, причем огонь велся с разных площадок. Отметим, что все обстрелы были непродолжительными — до десяти минут.

На Донецком направлении с начала суток до 20 часов боевые действия велись в Зайцево и Авдеевке. Оккупанты активно нарушали режим тишины и днем, и ночью, применяя легкое вооружение и бронетехнику. В 20:30 враг начал активно обстрел Новолуганское с применением миномета и БМП, который длился почти полтора часа. В это же время боевики также активизировались на других участках фронта — в Майорске, Верхнеторецком и Песках.

Всего за прошлые сутки на Донецком направлении произошло 22 вражеских обстрелов. Как минимум в семи эпизодах украинские войска открывали огонь, рассказал Лысенко.

На Мариупольском направлении было беспокойно практически по всему фронту. Значительная часть вражеских обстрелов была довольно продолжительной. В Лебединском и Широкино оккупанты применяли минометы. Основными "горячими точками" вчера были Водяное (девять обстрелов) и Лебединское (четыре обстрела). Также противник нарушал режим тишины в Марьинском и Волновахском районах. Украинские войска несколько раз открывали ответный огонь.

Всего за прошлые сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрелов, добавил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО.