Под Авдеевкой ряды боевиков пополнили дагестанцы и "кадыровцы" — СМИ

Злоумышленники "ведут себя грамотно", отметил боец с позывным "Дьяк".

Боевики на Донбассе, иллюстрация informator.lg

Под Авдеевкой Донецкой области послебоевики перебросили на передовую наемников с Кавказа.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные украинских военнослужащих.

Издание уточнило, что напротив позиций бойцов теперь стоят дагестанцы, а во второй линии вражеской обороны вместе с военными РФ — еще и "кадыровцы".

"Днем они не стреляют — одиночные, в основном. Провокации. После отъезда ОБСЕ, когда темнеет — и всю ночь до утра", — отметил наш воин с позывным "Локомотив".

Боец "Дьяк" сказал, что злоумышленники "ведут себя грамотно — не подходят близко". Между тем военнослужащий "Куба" предполагает, что появление кавказцев может быть таким же элементом запугивания и деморализации, как и рассылка СМС.

"Моральный дух не падает. Все как было, так и осталось: наблюдаем и пытаемся их отсекать", — заявил он.

Ранее министр обороны Степан Полторак говорил, что под Авдеевкой после атаки боевиков украинские военные перешли в наступление и заняли пост, который имеет стратегическое значение.

Видео: ТСН