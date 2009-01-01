Под Авдеевкой ВСУ надежно удерживают позиции. В 72-й бригаде ответили на заявления о "пушечном мясе"

ВСУ надежно удерживают занимаемые позиции в районе Авдеевской промзоны и уверенно контролирует ситуацию

Позиции ВСУ под Авдеевкой, иллюстрация twitter.com/owl_ok

Так пресс-секретарь 72-й ОМБр Елена Мокренчук в Facebook прокомментировала информацию о том, что украинским солдатам якобы запретили стрелять в ответ и держат их как "пушечное мясо" в под Авдеевкой.

По ее информации, под Авдеевкой террористы интенсивно обстреливают позиции ВСУ с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, однако в то же время отмечают, что личный состав продолжает надежно удерживать занимаемые позиции.

"В связи с распространением отдельными СМИ провокационной информации о якобы запрете военнослужащим Вооруженных Сил Украины открывать огонь на обстрелы боевиками позиций наших войск личный состав 72 ОМБР заявляет следующее — позиции, которые содержатся 72 бригадой, действительно подвергаются интенсивному обстрелу со стороны противника. Под Авдеевкой он применяет на практике весь имеющийся арсенал тяжелого вооружения, запрещенный Минскими договоренностями, включая танки и артиллерию", — говорится в сообщении.

Однако, как она подчеркнула, несмотря на это, личный состав продолжает надежно удерживать занимаемые позиции в районе Авдеевской промзоны и уверенно контролирует ситуацию.

"В случае осуществления обстрелов наших позиций, командирам подразделений предоставлено право открывать адекватный огонь", — отметила она.

Также Мокренчук обратилась к представителям СМИ, чтобы они осторожно относились к сомнительным сообщениям, которые носят явно провокационный характер.

Ранее волонтер Семен Кабакаев сообщал о том, что ВСУ на авдеевском направлении уничтожили танк боевиков.

Также, по данным губернатора Павла Жебривского, на Донбассе вдоль всей линии фронта наблюдается "весеннее обострение русского мира", боевики бьют из запрещенного минскими соглашениями оружия.