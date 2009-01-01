Под Докучаевском боевики провоцируют силы АТО ложными наступлениями

Террористы пытаются вынудить ВСУ сорвать режим прекращения огня.

Боевики, иллюстрацая vk.com/strelkov_info

С начала марта командование(ДНР и ЛНР) для дальнейших провокаций ВСУ на нарушение режима прекращения огня, приняло решение на активное применение тактики "ложных наступлений".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, отдельные подразделения соединений первого эшелона боевиков в светлое время суток неоднократно быстро выдвигались к передовым позициям. Дойдя до позиций ротных опорных пунктов в развернутых боевых порядках, даже не пытаясь соблюдать элементарные правила маскировки, противник останавливается и занимает позиции; после наступления вечерних сумерек возвращается на исходные рубежи.

Наиболее часто к такой тактике действий оккупанты прибегали в районах населенных пунктов Николаевка, Веселенькое, Калиново, Первомайское, Троицкое, Докучаевск и Еленовка.

Кроме того, обращает на себя внимание продолжающаяся переброска усиления оккупантов к двум участкам. Так, в районе Еленовка — Докучаевск фиксируется прибытие очередной партии усиления со стороны Стыла—Старобешево — как минимум пяти бронемашин (3 БМП-1 и 2 МТ-ЛБ) и до пяти грузовиков с живой силой и боеприпасами и снаряжением.

В сторону Енакиево—Горловка фиксировалась переброска нескольких ГАЗ-66 с ЗУ-23-2, бортовых "Уралов" с боекомплектом, двух 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" маршем (из "отстойника" или после ремонта), трех БТР-80, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Докучаевске зэки рыли боевикам опорники.