Под Докучаевском боевики ударили из БМП и пулеметов, но получили ответку сил АТО

Под Новотроицком террористы около полуночи пытались атаковать украинских военных.

БМП боевиков, иллюстрация vk.com/strelkov_info

В понедельник, 16 октября, на Мариупольском направлениисовершили 11 прицельных обстрелов опорных пунктов наших подразделений, проявляя наибольшую активность утром и вечером.

Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, самое ощутимое огневое воздействие оккупанты оказывали в районе Водяного, где состоялись 6 вражеских обстрелов. В частности, там противник применял миномет калибра 82 миллиметра, выпустив по нашим позициям 3 снаряда. А по окрестностям Павлополя (оба населенных пункта расположены под Мариуполем) противник выпустил шесть боеприпасов с 120-миллиметрового миномета.

В районе Новотроицкого (в нескольких километрах от захваченного боевиками Докучаевска) около полуночи враг использовал вооружение БМП и гранатометы. Украинские военнослужащие отвечали на провокации противника из штатного оружия, добавил спикер Минобороны.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 октября ситуация в районе проведения АТО продолжила обостряться. Боевики 36 раз нарушили перемирие, в ответ силовики 28 раз огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность противника.