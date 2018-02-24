Под дом Луценко слетелись сторонники Саакашвили и вооруженные силовики, фото, видео

Сторонники Саакашвили устроили автомобильный пробег к дому генпрокурора.

в в селе Стоянка под Киевом

Участники автопробега сообщили, что будут находиться под домом генпрокурора, пока он не выйдет к ним и не объяснит свои действия, пишет Politeka.net.

Дом Луценко охраняют силовики, которые удерживают участников акции протеста на расстоянии. Активисты устроили целый майдан – даже развернули возле дома генпрокурора палатку.

Причиной протеста стало заявление Луценко, который сообщил, что намерен инициировать лишение неприкосновенности народных депутатов, поддерживающих Саакашвили.

В частности, генпрокурор угрожает нардепам, которые помогли политику пересечь украинскую границу осенью 2017 года.

Кроме того, Луценко заявил, что в суд уже поданы документы в отношении одного из лидеров "Руху новых сил" Давида Сакварелидзе.

Напомним, экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что вернется "домой в Украину" уже совсем скоро.