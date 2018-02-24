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Под дом Луценко слетелись сторонники Саакашвили и вооруженные силовики, фото, видео

Сегодня, 14:31
Луценко, дом, протест, Саакашвили < >
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1 / 2 (politeka.net)

Сторонники Саакашвили устроили автомобильный пробег к дому генпрокурора.

Луценко, дом, протест, Саакашвили
politeka.net
Под домом генерального прокурора Юрия Луценков в селе Стоянка под Киевом собрались сторонники лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили.

Участники автопробега сообщили, что будут находиться под домом генпрокурора, пока он не выйдет к ним и не объяснит свои действия, пишет Politeka.net.

Дом Луценко охраняют силовики, которые удерживают участников акции протеста на расстоянии. Активисты устроили целый майдан – даже развернули возле дома генпрокурора палатку.

Причиной протеста стало заявление Луценко, который сообщил, что намерен инициировать лишение неприкосновенности народных депутатов, поддерживающих Саакашвили.

В частности, генпрокурор угрожает нардепам, которые помогли политику пересечь украинскую границу осенью 2017 года.

Кроме того, Луценко заявил, что в суд уже поданы документы в отношении одного из лидеров "Руху новых сил" Давида Сакварелидзе.

Напомним, экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что вернется "домой в Украину" уже совсем скоро.

 
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Юрий Луценко, дом, генпрокурор, протест, Михеил Саакашвили
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