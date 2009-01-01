Под Донецком боевики обстреляли своих, чтобы "очернить" украинских военных: опубликовано видео

Террористы атаковали наших защитников в районе поселка Пески.

Вражеский обстрел Скриншот видео с youtube.com

В районе поселка Пески (находится под захваченным Донецком)собственные позиции, чтобы обвинить в атаках украинских воинов.

Видео с вооруженной провокацией врага размещено на канале "Військового телебачення України" в YouTube.

По словам нашего бойца, террористы постреляли по своим, взяли "добро" и начали из вооружения БМП-2 открывать огонь по позициям защитников Украины.

Ранее СМИ писали, что возле подконтрольного боевика поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа уничтожила командира террористов ЛНР Сергея Зубова ("Шарави").

Видео: Військове телебачення України