Под Донецком боевики обстреляли своих, чтобы "очернить" украинских военных: опубликовано видео

Террористы атаковали наших защитников в районе поселка Пески.
Видео с вооруженной провокацией врага размещено на канале "Військового телебачення України" в YouTube.
По словам нашего бойца, террористы постреляли по своим, взяли "добро" и начали из вооружения БМП-2 открывать огонь по позициям защитников Украины.
Ранее СМИ писали, что возле подконтрольного боевика поселка Сентяновка (до переименования — Фрунзе) Луганской области диверсионно-разведывательная группа уничтожила командира террористов ЛНР Сергея Зубова ("Шарави").